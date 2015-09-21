خماسية جديدة من نابولي في شباك لاتسيو

(إفي): استعاد فريق نابولي الكثير من توازنه بعدما دك شباك لاتسيو اليوم الأحد بخماسية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب "سان باولو" في قمة مباريات الجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

وحملت خماسية فريق الجنوب الإيطالي توقيع كل من الأرجنتينيين جونزالو هيجواين، ثنائية (ق14 و59) وآلان ماركيس (ق35) والإيطاليين لورنزو إنسيني (ق48) ومانولو جابياديني (ق79).

وواصل بذلك فريق نابولي هوايته في دك المنافسين بعدما اكتسح ضيفه كلوب بروج يوم الخميس الماضي يخماسية نظيفة أيضا في مستهل مبارياته في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وبهذا الانتصار الكبير الذي اعاد كثيرا من الثقة للفريق، يرتفع رصيد نابولي إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر بينما يتجمد رصيد لاتسيو عند ست نقاط في المركز العاشر.