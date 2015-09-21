بالصور..الأمم المتحدة تدعو لمساعدة الدول المجاورة لسوريا لاستقبال لاجئين

حض رئيس العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة، ستيفن اوبراين، أمس الأحد، فى عمان الأسرة الدولة على زيادة دعمها للدول المجاورة لسوريا التى تستقبل مئات ألاف اللاجئين السوريين.

وقال اوبراين، خلال مؤتمر صحافى: "أحض الآن الجميع وكل عضو فى الأسرة الدولية على فعل المزيد وزيادة الدعم للأردن والدول الآخرى فى المنطقة".

أوضح، أن الدول المجاورة لسوريا تتحمل العبء الأكبر باستقبالها العدد الأكبر من اللاجئين.

وأضاف أن "الدول المجاورة لسوريا وصلت الى مرحلة حيث يتوجب على باقى العالم أن يتقاسم معها سريعا المزيد من المسئولية لتلبية الحاجات الإنسانية التى نتجت عن الأزمة السورية ودعم الأشخاص الأكثر فقرا".

وأشار اوبراين، إلى أن الأمم المتحدة وضعت عدة برامج لمساعدة السوريين فى داخل سوريا وفى الدول المجاورة التى تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين مثل الأردن ولبنان وتركيا.

وقال أيضاً، إن "الحاجات التى نتجت عن الأزمة السورية تتخطى بكثير التمويل الذى حصلنا عليه"، موضحاً أن الوكالات التابعة للأمم المتحدة لم تتلق سوى 38% من التمويل المطلوب للعام 2015.



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