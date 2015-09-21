اعتصام مرشح داخل لجنة الانتخابات بالبحيرة

اعتصم منذ قليل محمد بهنسى المحامى المرشح فى انتخابات مجلس النواب بدائرة دمنهور بالبحيرة داخل مقر اللجنة العامة للانتخابات بمقر محكمة دمنهور الابتدائية احتجاجا على عدم رد لجنة الانتخابات على تصريح محكمة القضاء الإدارى فى الطعن المقدم منه لإدراج ترتيب اسمة بكشوف المرشحين.

وأكد بهنسى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، انه تقدم لرئيس اللجنة للحصول على صورة طبق الأصل من نموذج الترشح الخاص به ولكن فوجئ بقبول طلبه بالرفض الأمر الذى سيؤدى إلى عدم صدور حكم لصالحة لعدم تقديم المستندات الدالة على أحقيته فى إعادة إدراج اسمه تحت رقم 2 فى كشوف المرشحين بالدائرة الأولى، لافتا إلى أنه حرر محضر رسمى تحت رقم 7186 ادارى قسم دمنهور.

وأضاف أنه سيدخل فى اعتصام مفتوح فى حال عدم الاستجابة لطلبة والحصول على صورة من نموذج الترشح لتقديمها للقضاء الإدارى، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة طعون المرشحين المستبعدين بدوائر البحيرة الانتخابية.