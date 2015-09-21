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أمين مصر الحديثة بالوادى الجديد: مسابقة 30 ألف معلم شردت خريجى المحافظة

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أمين مصر الحديثة بالوادى الجديد: مسابقة 30 ألف معلم شردت خريجى المحافظة أمين مصر الحديثة بالوادى الجديد: مسابقة 30 ألف معلم شردت خريجى المحافظة
قال هانى عبد المقصود زناتى أمين حزب الحديثة بالوادى الجديد ومرشح الحزب عن دائرة الخارجة، إن مسابقة 30 ألف معلم التى تم تسكين المقبولين فيها بمختلف محافظات الجمهورية، قد تسببت فى تشريد أبناء المحافظة ممن فازوا فيها، والذين تم نقل أغلبهم خارج المحافظة فى مختلف المحافظات، وهو ما تسبب فى تنازل عدد منهم، وخاصة من الفتيات عن الوظيفة التى طالما حلموا بها بسبب عدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم فى المحافظات التى تم تعيينهم فيها.

وأضاف عبد المقصود، أن أمانة الحزب قد بدأت فى تصعيد الموقف من خلال البدء فى إرسال عدة مذكرات لبحث إمكانية استثناء محافظة الوادى الجديد من شروط نقل أبنائها إلى خارج المحافظة والموافقة على ندبهم للعمل داخل نطاقها، وخاصة أنها تعتبر من أكبر محافظات مصر مساحة، وتعانى من العجز فى التخصصات فى عدة مناطق، وتستوعب تلك الأعداد بما يحقق لهم الاستقرار النفسى والأسرى .

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مصر 365

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