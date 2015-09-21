نادى أسوان يستعد للاتحاد فى الموسم الجديد بمعسكر فى الإسكندرية

يواصل نادى أسوان لكرة القدم بقيادة مديره الفنى عماد النحاس، استعداداته القوية للموسم الجديد بالدورى الممتاز، فى معسكره المغلق بمدينة الإسكندرية، استعداداً لملاقاة الاتحاد فى الإسكندرية.

وقال رامى ربيع، مدير شئون اللاعبين بنادى أسوان، فى تصريحات صحفية، أمس الأحد، "إن الجهاز الفنى للفريق ينهى حاليا معسكر الإسكندرية بصورة قوية عن طريق خوض مباراتين ضد فريقى الأولمبى والاتحاد، بينما يخوض أسوان مباراتين وديتين غدا أمام سبورتنج والضبعة".

وأضاف ربيع، أن أسوان خاض أربع مباريات أخرى منذ بداية المعسكر فاز خلالها فى مباراتين وتعادل فى مباراة ولقى الهزيمة فى المباراة الرابعة، حيث يركز الجهاز الفنى خلال هذا المعسكر المغلق على الارتقاء الجانب البدنى للاعبين بغض النظر عن نتائج هذه المباريات الودية.