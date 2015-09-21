مؤتمر بالإسكندرية يطالب بصرف أجور العاملين بالشركات قبل إجازة عيد الأضحى

ينظم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية، مؤتمرا بعنوان "أعياد بلا أجور"، وذلك غدا الثلاثاء 22 سبتمبر، للمطالبة بصرف مرتبات العمال بالشركات وجميع مستحقاتهم المتأجرة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا يوضح فيه سبب انعقاد المؤتمر وهو عودة احتجاجات العمال التى تطالب بوقف الخصخصة للظهور مرة أخرى، وأنها خصخصة مغلفة فى صورة ادعاء تعثر مالى وعدم القدرة على دفع الفواتير أو الأجور، حيث يعانى العديد من العمال بالمواقع المختلفة من مشكلة غلق شركاتهم دون سابق إنذار من صاحب العمل، والمماطلة فى دفع المستحقات المالية.

ومن الشركات المطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وهى وعمال شركة المشروعات الهندسية والصناعية بعد أن قامت إدارة الشركة بإيقاف العمل بجميع الفروع والامتناع عن صرف رواتب العمال المتأخرة لمدة 6 أشهر، بالإضافة للتمهيد لبيع أحد فروع الشركة ببهتيم بشبرا الخيمة، بالإضافة إلى العاملين بمستشفى فلسطين من جميع التخصصات، الذين يحتجون ضد تصفية العاملين تمهيدا لخصخصة المستشفى.