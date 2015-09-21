تصعيد 10 آلاف حاج مصرى من "مكة" لـ"عرفات" بـ 220 أتوبيس الثلاثاء

>أعلن أيمن عبد الموجود، مدير مؤسسة الحج والعمرة ببعثة حج التضامن الاجتماعى، عن بداية تصعيد 10 آلاف حاج بالجمعيات الأهلية من مكة المكرمة إلى عرفات، بعد غد الثلاثاء، ابتداء من 10 صباحاً للرابعة عصرا، من خلال 220 أتوبيس تابع شركة النقل الجماعى السعودية بعد التعاقد معها، بالإضافة إلى 10 أتوبيسات احتياطية لمواجهة أى عطل فى الأتوبيسات الرئيسية.

وأضاف مدير مؤسسة الحج والعمرة ببعثة حج التضامن الاجتماعي، فى تصريحات صحفية، أنهم سيتسلموا غدا الاثنين المخيمات بعرفة من 5 مكاتب من المطوفين السعوديين، وسيتم تسليمها لمشرفى حجاج الجمعيات، مشيراً إلى أن المخيمات المخصصة للحجاج جميعها مخيمات ألمانية ومزودة بأجهزة تكييفات.

وأكد عبد الموجود، أنه طالب زيادة فى عدد التكييفات لتلاشى ما حدث من العام الماضي، لمواجهة الموجة الحارة وعدم تأثر الحجاج بها، لافتاً إلى أنه سيتم توفير صيانة دورية للتكييفات بالمخيمات، من خلال توفير فنى تكييفات وكهرباء بكل مخيم.