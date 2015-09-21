بالفيديو.. مرتضى منصور:عليا الطلاق مارحت شبراخيت والأهلى اللى بيعمل السحر

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه لم يذهب إلى منطقة شبرا خيت منذ ما يقرب من 10 سنوات، مضيفًا أنه لم ولن يقوم بأعمال سحر من أجل الفوز والمكسب على غريمه التقليدى النادى الأهلى فى مباراة نهائى الكأس اليوم الاثنين، على ملعب بترو سبورت.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten: "عليا الطلاق من بيتى أنا ما رحت شبرا خيت من عشر سنين من وقت لما كنت رايح لعماد الجمل أبارك له لما طلع، ومش أنا اللى بعمل سحر، لأ دول حبايبنا بتوع النادى الأهلى اللى شغالين فى القصة دى بقالهم كتير".

وأشار رئيس نادى الزمالك إلى أن السحر ذُكِرَ فى القرآن، وأنه يمتلك أفضل لاعبى كرة القدم فى مصر، وأنه ليس فى حاجة لعمل سحر ليربح المباراة، مضيفا أن مباراة اليوم فى غاية من الأهمية لأنها سيشاهدها جميع الوطن العربى، مطالبا لاعبى الزمالك بضبط النفس فى حالة أى عنف من قِبَل لاعبى النادى الأهلى لأنهم فى النهاية زملاء فى منتخب مصر.