أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. مرتضى منصور:عليا الطلاق مارحت شبراخيت والأهلى اللى بيعمل السحر

Google+ Print
بالفيديو.. مرتضى منصور:عليا الطلاق مارحت شبراخيت والأهلى اللى بيعمل السحر بالفيديو.. مرتضى منصور:عليا الطلاق مارحت شبراخيت والأهلى اللى بيعمل السحر
قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه لم يذهب إلى منطقة شبرا خيت منذ ما يقرب من 10 سنوات، مضيفًا أنه لم ولن يقوم بأعمال سحر من أجل الفوز والمكسب على غريمه التقليدى النادى الأهلى فى مباراة نهائى الكأس اليوم الاثنين، على ملعب بترو سبورت.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten: "عليا الطلاق من بيتى أنا ما رحت شبرا خيت من عشر سنين من وقت لما كنت رايح لعماد الجمل أبارك له لما طلع، ومش أنا اللى بعمل سحر، لأ دول حبايبنا بتوع النادى الأهلى اللى شغالين فى القصة دى بقالهم كتير".

وأشار رئيس نادى الزمالك إلى أن السحر ذُكِرَ فى القرآن، وأنه يمتلك أفضل لاعبى كرة القدم فى ، وأنه ليس فى حاجة لعمل سحر ليربح المباراة، مضيفا أن مباراة اليوم فى غاية من الأهمية لأنها سيشاهدها جميع الوطن العربى، مطالبا لاعبى الزمالك بضبط النفس فى حالة أى عنف من قِبَل لاعبى النادى الأهلى لأنهم فى النهاية زملاء فى منتخب مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر