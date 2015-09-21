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"اللبلاب" يحسن وظائف الجهاز التنفسى ويحمى من السرطان

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"اللبلاب" يحسن وظائف الجهاز التنفسى ويحمى من السرطان "اللبلاب" يحسن وظائف الجهاز التنفسى ويحمى من السرطان
تستخدم أوراق اللبلاب فى الطب التقليدى من أوروبا الغربية إلى شرق آسيا منذ آلاف السنين، وله مكانة هامة جداً فى الثقافة والتاريخ، حيث يمكن استهلاكه عن طريق الفم أو يمكن أن يدهن موضعيًا، ويستخدم كمكمل غذائى فعال.

وأوضح الباحثون عبر دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا على موقع "Medical News Today"، أن اللبلاب من أفضل العلاجات لتحسين وظائف الشعب الهوائية، كما أنه يساعد على طرد البلغم والمخاط من القصبة الهوائية، إضافة إلى أنه يقتل البكتيريا، ويقلل وقت الشفاء من المرض، وهذا يجعل اللبلاب وسيلة فعالة لعلاج أمراض الحساسية والربو، كما أنه يقلل من التهاب الشعب الهوائية.

وعلى الرغم من أن الأبحاث لا تزال جارية، لكن دراسة علمية حديثة أثبتت أن استهلاك أوراق اللبلاب قد يقلل من فرص اإعصابة بالسرطان لأنها تحتوى على العديد من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل فى القضاء على الجذور الحرة وتمنع تحور وموت الخلايا، إضافة إلى أنها تعمل على حماية الجسم من مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، بما فى ذلك السرطان.

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