بالصور..خالد الفيصل ينقل تعازى خادم الحرمين للشيخ محمد بن راشد فى وفاة نجله

نقل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، تعازى ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فى وفاة نجله الشيخ راشد.

وعبّر الأمير خالد الفيصل خلال زيارته للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى قصر زعبيل بدبى اليوم الأحد، عن تعازيه ومواساته لسموه ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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