الزعيم ميشال عون يسلم رئاسة التيار الوطنى الحر إلى صهره

سلم الزعيم المسيحى ميشال عون اليوم الأحد، رئاسة "التيار الوطنى الحر" إلى صهره وزير الخارجية اللبنانى، جبران باسيل بعد إعلان فوزه بالتزكية الشهر الماضى لعدم استيفاء منافسه الشروط المطلوبة.

وقال عون خلال حفل تسلم وتسليم اقيم فى منطقة جونية شمال بيروت، بحضور حشد من المسئولين الحزبيين ورسميين "حلمى أن أورث الحزب لكل منكم ليكون مثل الإرث لكل العائلة ولكل اللبنانيين"، مؤكداً نه لن يتقاعد ولن يتعب من النضال.

وآثار إعلان فوز باسيل بالتزكية امتعاض عدد من الكوادر الحزبية التى انتقدت وصول التوريث الى التيار الذى انطلق رسميا عام 2006 ويضم عددا كبيرا من الشبان والكفاءات.

كما انتقد خصوم عون هذه الخطوة فى وقت يطالب فيه بإجراء انتخابات رئاسية وينتقد المحسوبيات فى ادارات الدولة.

وتعد الوراثة السياسية امرا شائعا فى لبنان حيث تنتقل المناصب بين العائلات التى تتوارث العمل السياسى والحزبي.

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