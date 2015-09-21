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بالصور..ضيوف خادم الحرمين الشريفين يزورون مشروع السلام عليك أيها النبى

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استقبل معرض "السلام عليك أيها النبى" بمكة المكرمة اليوم الأحد ما يقرب من ألف وخمسمائة حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أنحاء العالم وهم الدفعة الثانية التى تزور المعرض، للاطلاع على المشروع، وكان فى استقبالهم المشرف العام على المشروع الدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى وفريق من العاملين بالمشروع.

وقام الضيوف بجولات تعريفية مفصلة على المشروع ومناشطه واطلعوا على اللوحات العلمية والخرائط والمجسمات التعريفية بمكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى ما يتعلق بالتعريف بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وفضائله وشمائله، وقسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمتحف التعريفى الذى يشتمل على وسائل توضيحية لكل ما استعمله النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أثاث وسلاح وملابس وطعام وشراب وغير ذلك.

ثم اطلع الضيوف على قسم جهود المملكة العربية فى خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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