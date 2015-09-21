بالصور.. مسيرات ببيت لحم تطالب قيادات السلطة الفلسطينية بالرحيل

اندلعت، مساء الأحد، مواجهات بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، إثر محاولة الأخيرة فض مسيرة شعبية وصلت إلى محيط مقر الأجهزة الأمنية فى بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، تعبيرا عن رفض واقعة الاعتداء والتنكيل بفتى فلسطينى على أيدى عناصر الأمن خلال مسيرة نصرة الاقصى الجمعة الماضية.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن العشرات من المشاركين بالمسيرة انطلقوا من مخيم الدهيشة صوب مقر المقاطعة، حيث ردّد المشاركون لليوم الثانى هتافات تطالب رئيس السلطة وقادة الأجهزة الأمنية بالرحيل، وألقى بعض الشبان الحجارة صوب المقرات، فيما ردّ عناصر الأجهزة بإطلاق النار فى الهواء بكثافة لتفريق المشاركين بالمسيرة.

وأكدت مصادر محلية احتجاز أفراد الأمن الوطنى لعدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للمسيرة والمواجهات التى أوقعت عدداً من الإصابات فى صفوف المشاركين وأفراد الأجهزة الأمنية.

وتجمع العشرات من عناصر حركة "فتح" أمام مقرات الأجهزة الأمنية فى بيت لحم، وأطلقوا النار فى الهواء لتفريق المشاركين فى المسيرة، رفضا لما اعتبروه "اعتداء على الأجهزة الأمنية ورئيسها عباس".

وتأتى المسيرة التى تنظم لليوم الثانى على التوالى، بعد ساعات من إعلان قيادة "الأمن الوطنى" عن فرض عقوبات على قيادات وجنود على خلفية حادثة الاعتداء والتنكيل الجمعة والتى تراوحت بين الحبس لشهور والإيقاف المؤقت عن العمل.



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