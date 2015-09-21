إصابة 5 مدنيين إثر انفجار عبوة لاصقة شمالى بغداد

أصيب اليوم الأحد، خمسة مدنيين إثر انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل سيارة مدنية شمالى العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن مصدر أمنى ، لم تكشف النقاب عن هويته قوله إن عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل سيارة مدنية فى منطقة الشعب شمالى بغداد انفجرت مما أسفر عن اصاب خمسة من المواطنين بجروح مختلفة .

وأضاف المصدر، أن قوة امنية طوقت مكان الحادث ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج .

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