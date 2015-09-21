أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. المقاومات الفلسطينيات يواجهن قوات الاحتلال بالمصاحف

Google+ Print
نشرت وكالات الأنباء العالمية مجموعة من الصور لفلسطينيات يتصدن لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة.

وقامت تلك السيدات برفع المصاحف فى وجه المستوطنين وقوات الاحتلال، فما كان منهم أن قاموا باعتقال السيدات، لكن الملفت أن سيدات تتراوح أعمارهن بين الأربعين والخمسين عاما شاركن فى المواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس.

مقاومة فلسطينية ترفع المصحف فى وجوه قوات الاحتلال بالقدس -اليوم السابع -9 -2015
>

مقاومة فلسطينية ترفع المصحف فى وجوه قوات الاحتلال بالقدس

المقاومة الفلسطينية -اليوم السابع -9 -2015
>

المقاومة الفلسطينية

القبض على فلسطينية لرفعها المصحف فى القدس -اليوم السابع -9 -2015
>

القبض على فلسطينية لرفعها المصحف فى القدس

سيدة ترفع السبابة
>

سيدة ترفع السبابة "رمز الشهادة" فى وجه مستوطن

مسيرة بالمصاحف فى القدس -اليوم السابع -9 -2015
>

مسيرة بالمصاحف فى القدس

منع سيدة عجوز فى القدس من الدخول للمسجد الأقصى -اليوم السابع -9 -2015
>

منع سيدة عجوز فى القدس من الدخول للمسجد الأقصى

جندى إسرائيلى يرفض مرور السيدات الفلسطينيات إلى المسجد الأقصى -اليوم السابع -9 -2015
>

جندى إسرائيلى يرفض مرور السيدات الفلسطينيات إلى المسجد الأقصى

المصحف فى وجه البندقية بالقدس -اليوم السابع -9 -2015
>

المصحف فى وجه البندقية بالقدس

والمصحف فى مواجهة الإعلام الإسرائيلية بالقدس -اليوم السابع -9 -2015
>

والمصحف فى مواجهة الإعلام الإسرائيلية بالقدس


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365