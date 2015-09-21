بالصور.. المقاومات الفلسطينيات يواجهن قوات الاحتلال بالمصاحف

نشرت وكالات الأنباء العالمية مجموعة من الصور لفلسطينيات يتصدن لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة.

وقامت تلك السيدات برفع المصاحف فى وجه المستوطنين وقوات الاحتلال، فما كان منهم أن قاموا باعتقال السيدات، لكن الملفت أن سيدات تتراوح أعمارهن بين الأربعين والخمسين عاما شاركن فى المواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس.



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مقاومة فلسطينية ترفع المصحف فى وجوه قوات الاحتلال بالقدس



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المقاومة الفلسطينية



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القبض على فلسطينية لرفعها المصحف فى القدس



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سيدة ترفع السبابة "رمز الشهادة" فى وجه مستوطن



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مسيرة بالمصاحف فى القدس



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منع سيدة عجوز فى القدس من الدخول للمسجد الأقصى



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جندى إسرائيلى يرفض مرور السيدات الفلسطينيات إلى المسجد الأقصى



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المصحف فى وجه البندقية بالقدس



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والمصحف فى مواجهة الإعلام الإسرائيلية بالقدس