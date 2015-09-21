بالصور: هل أتقنت نسرين طافش لعبة الأناقة؟!

تشهد الساحة الفنية العربية منافسة شديدة بين النجمات على الأناقة. وفي كلّ فترة، تتوّج نجمة ملكةً على عرش الأناقة، فتنتزع اللقب من نجمة أُخرى؛ فيكون ذلك بناءً على اختياراتها في الموضة، وإطلالاتها في المناسبات الرسمية وغير الرسمية التي تحضُرها؛ ومن بين هؤلاء النجمات المتألقات الممثلة السورية "نسرين طافش". فهل أتقنت ـ برأيكن ـ لعبة الأناقة؟

مثلما لاحظنا مؤخراً، فإنّ نسرين قد بدأت تولي اهتماماً خاصاً بملابسها واكسسوارتها واختياراتها في الموضة، وباتت تقتني تصاميم أفخم دور الأزياء العالمية وأكثرها عصرية وحداثة، كما باتت تنسّق إطلالات جريئة وعصرية، إذ نراها في الفترات الصباحية تختار سراويل الجينز مع الأحذية الرياضية، أو فساتين الكوكتيل الصيفيّة مع أحذية "الساندال" المسطّحة، مثل حذاء"هرمس" Hermes؛ أما للمشاوير المسائية، فتنسّق ملابس أنثوية ناعمة كالفساتين القصيرة، أو الفساتين التي تصل حد الركبة، أو السروايل الضيقة مع أحذية الكعب العالي، التي تختارتها من "فالنتينو" Valentino أو "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin؛

أما للسهرات فتختار نسرين الفساتين الفخمة من مصمّمي أزياء محليين أو عالميين، أو تختار الإطلالات الشرقية مع القفاطين والعباءات الرسمية، وتنسّق معها حقائب يد فاخرة من "شانيل" Chanel، أو من "بولغاري" Bulgari. وقد لاحظنا أيضاً أنها تعشق المجوهرات والنظارات الشمسية العصرية.

جمعنا اليوم أحدث إطلالات نسرين طافش، فشاهديها، وأخبرينا إن كنت تعتقدين أنها أتقنت لعبة الأناقة؟

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