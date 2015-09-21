رخا حسن: الاستماع لرؤية أكبر دولة عربية هدف زيارة رئيس المجلس الأوروبي لمصر

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، إنّ الهدف من زيارة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إلى مصر هو لرغبة دول الأتحاد الأوروبي في الاستماع إلى رؤية أكبر دولة عربية في المنطقة تتمتع بالاستقرار.

وأضاف حسن خلال لقاءٍ له ببرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، الإخبارية مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ أزمة اللاجئين والمهاجرين جاءت نتيجة الصراع الموجود في المنطقة العربية، ولتعقد الأزمة السورية التي لم تساعد دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على حلها.

وتابع حسن أنّه حدث تطور إيجابي في الموقف الأوروبي مع قرب الانتخابات البرلمانية المصرية، كما أنّ الأتحاد سيُراقب العملية الانتخابية في مصر، قائلاً: “ما زال الاتحاد الأوروبي الشريك الأول مع مصر”.

وأوضح حسن أنّ دولة ألمانيا مهتمة بـ تعميق علاقاتها مع مصر، لافتاً إلى أنّه: “لو تمت زيارة الرئيس السيسي إلى بريطانيا فمن المؤكد أنْ مصر بدأت تتطور إلى الأمام”.

وأكد حسن أنّ الدبلوماسية المصرية تتعامل بنظام العقل المفتوح مع كل دول العالم.

وأشار حسن إلى: “أننا نواجه مأسآة في المسجد الأقصى، لأنّ إسرائيل تحاول تقسيم هذا المسجد زمانياً ومكانياً خلال الفترة الحالية”.