بالصور .. محافظ الأقصر يستقبل وفد مكسيكي يضم 26 سائح‎

استقبل محافظ الأقصر محمد بدر اليوم الأحد وفد سياحي مكسيكي مكون من 26 فرد بمعبد الأقصر الفرعوني في مستهل زيارتهم للمدينة .

ورحب المحافظ بالوفد داعيا اياه للاستمتاع بالمزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة مؤكدا علي عمق العلاقة بين الشعبين المصري والمكسيكي .

وأكد بدر علي أن حادث الواحات حادث عابر لن يؤثر علي علاقة البلدين لافتا إلي أن سلطات التحقيق لن تتواني في توقيع العقاب علي المخطأ.

فيما أكد السياح المكسيكيون علي ثقتهم في جهات التحقيق المصرية وان الحادث لن يؤثر علي علاقة الشعبين مشيرين الي انهم زارو عدة اماكن أثرية في مدينة أسوان خلال اليومين الماضيين شعروا خلالها بالأمن والأمان وكرم الضيافة مؤكدين انهم سينصحون اصدقائهم بزيارة مصر.

وكان في استقبال الوفد المكسيكي بمعبد الأقصر اللواء حسني حسين مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد والعديد من القيادات السياحية بالمحافظة .