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علي سالم: ليس لدي استعداد لقراءة تغريدات البرادعي

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علي سالم: ليس لدي استعداد لقراءة تغريدات البرادعي علي سالم: ليس لدي استعداد لقراءة تغريدات البرادعي

الكاتب علي سالم – حوار ارشيفي

رفض الكاتب علي سالم تقييم الأداء السياسي لحكومة المهندس إبراهيم محلب، وأضاف في حلقة اليوم من برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «أون تي في» أنه في وضع سياسي لا يسمح له بتقييم أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب سياسيًا، وقال لكني أعتقد أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه محلب عندما إنسحب من المؤتمر الصحفي في تونس.

وعن علاقتنا بإسرائيل قال سالم: اسرائيل ليست عدوًا هم أشرار ليسوا بلهاء أو حمقى ومن مصلحتهم أن تظل قوية، مضيفًا أن الشعب اليهودي على وعي أن نبيه “موسى عليه السلام” مصري وليس يهودي، وقال أن المشكلة الفلسطينية لن يجري حلها إلا بعلاقات “مصرية ـ اسرائيلية” قوية، وأن اسرائيل لا تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، وعن اتهامه بالتطبيع مع اسرائيل قال لا قيمة لكل ما قدمت من أعمال مسرحية لو كنت عميلا لاسرائيل.

وتحدث سالم عن ما يحدث في العالم من إرهاب فقال الغرب بدأ يدفع ثمن ما يحدث عندنا من مصائب داعشية، مطالبا بتقوية العلاقات مع أوروبا، مشيرًا أن اسرائيل تعيش حالة سلام مع تركيا لكنها غير مهمة لإسرائيل ومصر هى الجائزة الكبرى، لأنها جزء هام من التحالف الطبيعي بين الأقوياء المستقرين في المنطقة.

وأشار سالم أنه مهما توالت على مصر حكومات فاشلة ومجموعة فاسدين ولكن من السهل تغييره. ووصف سالم ما يحدث من السياسيين على القنوات المعادية للدولة المصرية بأنهم مجموعة من السياسيين الهواه بعضهم “قليل الحياء” ولا تأثير لهم. وعن تويتات محمد البرادعي قال سالم ليس لدي استعداد لقراءة تغريدات البرادعي لأنه ضحك علينا، ووصفه بالنموذج الخطر والمثقف غير العملي و”مش” عايز يضحي براحته الشخصية. واختتم سالم حديثه بأنه لا يخاف على مصر مؤكدا أن المصريين أقوياء ربما لم يكتشفوا قوتهم بعد

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