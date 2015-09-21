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لجنة الانتخابات بأسيوط تتلقى 21 طعنا من المرشحين المستبعدين

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لجنة الانتخابات بأسيوط تتلقى 21 طعنا من المرشحين المستبعدين لجنة الانتخابات بأسيوط تتلقى 21 طعنا من المرشحين المستبعدين
أكد المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، أن 21 مرشحا تقدموا بطعون من بينهم 15 من المستبعدين من الكشوف الأولية بالانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، وآخرين طعنوا فى بعض المرشحين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسيوط استبعدت 20 مرشحا من الكشوف النهائية، وقبول أوراق 180 مرشحًا تمثلت فى 32 مرشحا بمدينة أسيوط، ومركز أبوتيج 18 مرشحا، ومركز القوصية 22 مرشحا، ومركز منفلوط 17 مرشحا ومركز الفتح وأبنوب 32 مرشحا، ومركز البدارى وساحل سليم 27 مرشحا، ومركز ديروط 12 مرشحا، ومركز أسيوط 12 مرشحا، ومركزى صدفا والغنايم 8 مرشحين.

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