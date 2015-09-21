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بالصور.. إزالة التعديات على نهر النيل وعدد من الشوارع فى دسوق بكفر الشيخ

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تمكنت حملة مكبرة من قوات الأمن بالتعاون مع مجلس مدينة دسوق من رفع عدد من التعديات على نهر النيل بمدينة دسوق، بالتنسيق مع حماية النيل لإزالة وتنفيذ قرارات الإزالة على نهر النيل، بالإضافة لإزالة عدد من الأكشاك غير المرخصة.

وأكد اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق فى بيان منذ قليل، أنه تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة منها القرارات الخاصة بـ"إسلام .س.م" الصادر له قرار إزالة حمل رقم 208 لسنة 2015 لإزالة ماسورة مخلفات زيت ونفايات ومخلفات الكافيتريا، والقرار رقم 270 لسنة 2015 والخاص بإزالة سلم خرسانى على التكسية الحجرية.

وأضاف: كما تم تنفيذ القرار رقم 377 لسنة 2015 والخاص بإزالة بناء غرفة أسفل بلكونة كورنيش النيل بالطوب الأحمر واستخدمها مخزن للكافيتريا .

وجاء ذلك على رأس حملة مكبرة برئاسة اللواء سامح مسلم حكمدار مدير أمن كفر الشيخ، وتواجد اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء مصطفى سلطان مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق والعميد هشام مطر مأمور قسم شرطة دسوق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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