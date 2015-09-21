رئيس اتحاد مصر لألعاب القوى يكرم بطل رمى الرمح بنادى كفر صقر بالشرقية

أكد وليد عطا رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبيرة لتكريم أبطال مصر فى الألعاب المختلفة ومنهم ايهاب عبد الرحمن بطل الرمح، ووصفه بأنه فخر لمصر وفخر للاتحاد الافريقى رفع العلم المصرى فى بكين فى البطولة الدولية.

وأضاف أثناء كلمته التى ألقاها أثناء تكريم نادى كفر صقر الرياضى للبطل العالمى ايهاب عبد الرحمن لاعب رمى الرمح ان تكريم نادى كفر صقر الرياضى له اليوم هو أكبر تكريم، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكرم البطل ابن مركز كفر صقر وابن الشرقية وطالب الحضور بالدعاء له بالحصول على ميدالية ذهبية.

وقال إيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح انه يعد الجميع ببذل كل الجهد للحصول على المراكز الأولى فى البطولات وتمنى ان يخرج من مركز ونادى كفر صقر مزيدا من الابطال الرياضيين.

>انتقد اشرف عبد اللطيف عبد الوهاب رئيس مجلس ادارة نادى كفر صقر الرياضى ورئيس اتحاد العاب القوى المصرى، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية لتغيبه عن حضوره حفل تكريم ايهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح فى بطولة الالعاب الافريقية والذى اقيم مساء اليوم.



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البطل ايهاب عبد الرحمن



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وليد عطا



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البطل ايهاب ورئيس اتحاد العاب القوى



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رئيس مركز ومدينة كفر صقر مع البطل



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البطل بعد تكريمه



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الكابتن شمس حامد