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جمعية صحبة الخير بسوهاج توزع شهادات محو الأمية على الدارسين الناجحين

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نظمت جمعية صحبة الخير وتنمية المجتمع اليوم حفلا لتوزيع شهادات محو الأمية للدارسين الناجحين، وذلك فى إطار محو الأمية بمشروع تشغيل الفتيات فى مبادرات العناية بصحة الأم والطفل.

اليوم السابع -9 -2015

حضر الحفل محمد الدالى مدير هيئة محو الأمية بسوهاج وإيمان محمد الساعى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير وسوسن عبد الرحيم عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة ومسئول قسم المساعدات بالجمعية.

اليوم السابع -9 -2015

وتم تكريم "90" من الدارسين الناجحين وتسليمهم شهادات محو الأمية، وكذلك تكريم" 10" مدرسا محو الأمية وتسليمهم شهادات تقدير.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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