حى المرور بالفيوم يتحول إلى مقلب قمامة لإطعام الماشية

تلال من القمامة وحيوانات نافقة ملقاة فى الشوارع هذا هو المشهد فى حى المرور التابع لمحافظة الفيوم بعد قيام عدد من رعاة الأغنام بتحويل قطعة أرض فضاء تقع بجوار الإدارة العامة للمرور بالمحافظة إلى مقلب كبير للقمامة يقومون بجمعها بأنفسهم لاستخدامها فى إطعام ماشيتهم وحرقها فى المساء عند المغادرة، لتنتشر منها السموم القاتلة لتصيب لعشرات من الأهالى بالأمراض الصدرية فى ظل صمت تام من الحى رغم الشكاوى العديدة التى تقدم بها الأهالى .

" عيالنا بتموت ومحدش بيتحرك لإنقاذنا " هو ما بدأ به "م،ب" احد السكان الذى رفض ذكر اسمه خوفاً من بطش ملاك الأغنام الذين يستعينون بالبطلجية يقومون بتأجيرهم لإرهاب الأهالى المعترضين على وجودهم .

وقال منذ فتره لاحظ السكان قدوم العشرات من رعاة الأغنام الى الحى بصحبة العديد من العربات المحملة بالقمامة والتى تنبعث من الروائح الكريهة تفرغ حمولتها داخل احد قطع الارض الفضاء التابعة لأحد الملاك لاستخدامها فى اطعام حيواناتهم وحرق ما يتبقى منها عند رحيلهم اخر اليوم وهو ما أدى الى انتشار الامراض الصدرية بين عدد كبير من الاهالى

>صمت الحى وعدم التحرك على الرغم من الشكاوى العديدة التى تقدم بها السكان هو احد علامات الاستفهام التى عجز الأهالى عن اجابتها .

ويوضح " م،ب" الوضع الحالى دفع العشرات من الأهالى الى التقدم بالعديد من الشكاوى الى رئاسة الحى بهدف تطهير الارض ورفع المخلفات والقامة ومعاقبة كل من يعاود ذلك النشاط مرة أخرى ولكن دون جدوى



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