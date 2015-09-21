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حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 23- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج العقرب


>على الصعيد المهنى: يبعث لك اليوم مولود طاقة إيجابية التى تساعدك على تحمل الضغوط المهنية وتجاوز المشكلات التى قد تعترض طريق تقدمك، إلى جانب أنها تمنحك القدرة الكافية على إتمام جميع المهام المطلوبة منك اليوم.

على الصعيد العاطفى: تشعر بالاستقرار فى الحالة العاطفية، وربما يشهد اليوم بعض المواقف المهمة التى تساعدك على نشر حالة من الانسجام بينك وبين الشريك، اهتم بذلك الأمر حتى تجعله يقترب منك.

على الصعيد الصحى: لن يستطيع التعب النيل منك بسبب صلابتك المعهودة وقدرتك على التحمل من أجل الوصول إلى مرادك، احرص على أن تأخد قسطا من الراحة بعد الانتهاء من العمل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب اليوم ربما يتعرض لمشكلة ما تجعله متوترا ومضطربا، عليه محاولة التخلص من ذلك الشعور السىء حتى يتمكن من استمرار العمل الناجح.

ربما تسمع اليوم بعض الشائعات التى تثير الجدل ولكن يجب الحذر من تصديق تلك الشائعات فهى كاذبة ولا أساس لها من الصحة، إذا كنت تشعر بالتوتر اليوم فلا تحاول البحث عن حلول لأى مشكلة، بل من الأفضل أن تؤجل هذه المشكلة إلى يوم آخر تشعر فيه بالراحة والهدوء والقدرة على التفكير الجيد.

 

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مصر 365

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