أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج القوس الأربعاء 23- 9- 2015

Google+ Print
حظك اليوم لبرج القوس الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج القوس الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج القوس


>على الصعيد المهنى: تتزايد اليوم مولود برج القوس اتصالاتك بالآخرين حيث لديك القدرة الفائقة على الإقناع التام، وذلك من خلال تقديم الأفكار الجديدة المتميزة التى تساعد على سرعة التقدم نحو الأفضل فى مجال العمل.

على الصعيد العاطفى: تشعر باستقرار الحالة العاطفية التى تمر بها كما هى، سواء كانت إيجابية أو سلبية، حاول العمل على تحسين العلاقة مع الشريك والاتجاه بها إلى الأفضل.

على الصعيد الصحى: تشعر اليوم بالراحة والتحسن من الوعكة الصحية التى أصابتك ليلة أمس، احرص على عدم تعريض نفسك للضغوط حتى لا يحدث هذا الأمر مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس سوف تشعر بالقلق الشديد نتيجة تدهور وضعك المادى خلال الفترة الأخيرة، فلا تقلق فلن يستمر هذا الوضع لفترات طويلة، وربما تجد بعض الفرص التى تمكنك من تحسين وضعك المادى مرة أخرى.

كما ينصح مواليد برج القوس بالتمسك بتلك الفرص واستغلالها الاستغلال الأمثل للحصول على المكاسب المادية التى تساعدك على تجاوز الأزمة.

تمتلك برج القوس حرية اتخاذ القرارات ولن تجد معارضة من أحد على القرارات التى تتخذها، ولكنها تنصحك بالتفكير الجيد قبل البدء فى هذا الأمر حتى لا تخطئ القرار وتتعرض للنقد من قبل المحيطين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى