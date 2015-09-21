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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 23- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج الحوت


>على الصعيد المهنى: تشعر اليوم مولود بوقوف الحظ بجانبك حيث تبذل الجهد القليل وتحصل على الربح الوفير، حاول أن تجرب حظك فى بعض المشروعات الجديدة واستغل الفرصة فى تحقيق المزيد من الربح.

على الصعيد العاطفى: تمتلك اليوم مولود برج الحوت الجرأة الكافية لتخبر من تحب بما يدور داخلك وما يكمن فى قلبك من مشاعر، وتلاحظ أن الحبيب يستجيب إليك ويخبرك بما لديه هو الآخر.

على الصعيد الصحى: تستمتع اليوم بالصحة الجيدة التى تمنحك الفرصة لقضاء وقت ممتع مع أطفالك الصغار، أو الخلود للنوم والاسترخاء والحصول على الراحة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن النجاح الذى حققته فى الفترة الأخيرة لا يزال مستمرا إلى الآن، ويجب عليك أن تسعى إلى القيام ببعض الأنشطة الترفيهية اليوم احتفالا ومكافأة على تحقيق الإنجازات.

قد يصلك رسالة بريدية من شخص ما عزيز عليك يخبرك فيها بقدومه قريبا لزيارتك، وهذا يسعدك كثيرا حيث تشتاق كثيرا إلى هذا الشخص وكنت تتمنى رؤيته منذ زمن.

عليك الاستعداد مولود برج الحوت لتلك الزيارة وتجهيز الطعام اللذيذ، كما يمكنك تجهيز قائمة بالأشياء التى سوف تحتاجها والذهاب إلى أحد الأماكن التجارية الفخمة لشرائها.

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مصر 365

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