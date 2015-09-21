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حظك اليوم لبرج العذراء الأربعاء 23- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج العذراء الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج العذراء الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج العذراء


>على الصعيد المهنى: يعد اليوم هو الفترة المثالية لمواليد لتأكيد وضعك المميز فى العمل وإظهار نتائج عملك الجيدة التى تجلب لك التقدير والتحية من الرؤساء والتهنئة من الزملاء.

على الصعيد العاطفى: تمر اليوم بفترة اعتيادية لا تشعر فيها بشىء جديد، وعلى الرغم من عدم وجود خلافات بينك وبين الشريك إلا أنك تشعر بعدم التركيز فى العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى: تتأثر صحتك سلبيا بسبب ضغوط المهنية التى تتعرض لها والتى تدفعك إلى التفكير فيها بشكل دائم، حالة من التوتر والقلق تنتابك نتيجة ذلك الأمر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء الوقوع تحت ضغط يتسبب له فى الأخطاء الكثيرة، فعليه توخى الحذر لتجاوز هذه المرحلة.

كما ينصح العلماء مولود برج العذراء أن يتوقف عن البحث فى دفاتر الماضى لأن هذا الأمر سيعود عليك بحالة نفسية ليست جيدة، وتواجه العديد من المشكلات بسبب ذلك الأمر فلا تترك نفسك أسيرا لها.
>ومن الناحية العاطفية من الضرورى أن تهتم بأمور الشريك الخاصة حتى يشعر منك بالاهتمام، هذا الأمر يعمل على توطيد العلاقة القائمة بينكما ويؤثر إيجابيا على حالة الشريك النفسية.

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مصر 365

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