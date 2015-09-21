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حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 23- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج الجوزاء


>على الصعيد المهنى: ترغب اليوم مولود فى التعاون مع الزملاء فى مجال العمل أكثر من الأوقات الماضية، نظرا لتفهمك النتائج الإيجابية والاستفادة التى تنتج من الاشتراك فى فريق عمل يعمل على قلب رجل واحد.

على الصعيد العاطفى: حاول أن تستغل الأجواء العاطفية الحالية فى تدعيم العلاقات العاطفية، ليس مع الشريك فقط، ولكن من أفراد الأسرة والعائلة وكذلك الأصدقاء المقربين إليك.

على الصعيد الصحى: تسعى إلى الاستقرار الصحى بإنهاء الالتزامات التى تقع على عاتقك اليوم حتى تشعر بالراحة وتتخلص من الضغوط العصبية بسبب العمل الكثير.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء التعرض لبعض الانفراجات المالية غير المتوقعة والتى تساعده على تجاوز بعض الأمور التى تعتمد على المال، قد يدفعك هذا إلى التبذير غير المبرر.

حاول مولود برج الجوزاء الاستفادة من دروس الماضى حتى لا تتعرض إلى تلك المشكلات مرة أخرى.

من الناحية العاطفية أنه لا يوجد هناك أسباب تعرضك إلى توتر الأعصاب فعلاقتك بالشريك جيدة وتتمتع بالثقة المتبادلة التى تعود بالنفع على العلاقة القائمة بينكما.

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مصر 365

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