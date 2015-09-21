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حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 23- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج الأسد


>على الصعيد المهنى: تتعرض اليوم مولود برج الأسد لاختلاف وجهات النظر مع الأصدقاء والزملاء فى العمل، هذا الأمر يصيب الآخرين بالانزعاج الشديد ويؤثر على ردود أفعالهم، فلا تبالى بمثل تلك الأمور واحرص على الثبات والثقة بالنفس.

على الصعيد العاطفى: تسود علاقتك مع الشريك حالة من سوء الحظ التى تسبب لك الكثير من المشاكل، فاحرص على تجنب الحوار أثناء الانفعال وابحث عن الهدوء وراحة البال.

على الصعيد الصحى: تشعر بالاضطرابات وعدم الاستقرار النفسى نتيجة التعرض لبعض الضغوط التى تؤثر على حالتك الصحية سلبيا بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم


>ينصح علماء الفلك مولود برج الأسد بالا يستسلم لمجرد سماعه بعض الانتقادات التى تخص إنجازاته المهنية واعلم أن الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة، فلا تنتبه إلى هؤلاء واحرص على اكتساب الثقة بالنفس والمواصلة على بذل المجهود الذى يمنحك التقدم وتحقيق الأهداف.
>ومن الناحية العاطفية يجب عليك مولود برج الأسد ألا تحمل الشريك متاعب مشاكلك المهنية فهو لا صلة له بها واحرص على الفصل بين حياتك المهنية وحياتك الشخصية، حتى تتمكن من السيطرة على الأوضاع واستقرار الأحوال بينك وبين الشريك.

 

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مصر 365

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