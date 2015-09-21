أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 23- 9- 2015

Google+ Print
حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج الجدى


>على الصعيد المهنى: تمر اليوم مولود برج الجدى بفترة مستقرة ومميزة فى مجال العمل حيث تجد الأمور ميسرة وتتمكن من الحصول على المكاسب المالية غير المتوقعة، حاول بذل المزيد من الجهد حتى تحصل على المكاسب المتعددة.

على الصعيد العاطفى: لا تتعجل فى الحكم على الشريك من المنطلق المادى، فكر فى المشاعر الرقيقة التى يحملها لك ستجد أنه لا يفكر فى المال بقدر ما يفكر فى الحب.

على الصعيد الصحى: حاول أن تحافظ على فترات منتظمة من النوم حتى تتجنب الإرهاق والتعب، وتتفادى الإصابة بالأمراض الناتجة عن ضعف جهازك المناعى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن هذه الفترة ستشهد توترا فى علاقة مولود الجدى مع الأصدقاء، فقد يشعر هذا الشخص بعدم الرغبة فى تقوية روابط هذه العلاقة.
> كما ينصحك علماء الفلك ألا تفكر فى هذا الأمر اليوم حتى لا تتخذ إجراءات عكسية، وترى أنه من الأفضل أن تنتظر عدة أيام حتى يعود الشخص لطبيعته ثم تبدأ فى الحوار معه والبحث حول تحسين تلك العلاقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى