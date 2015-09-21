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حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 23- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج الميزان


>على الصعيد المهنى: تشعر اليوم مولود برج الميزان بحالة جيدة فى العمل وتختفى الضغوط العصبية التى كنت تشعر بها بسبب كثرة المهام الموكلة إليك من الرؤساء، فاحرص على استغلال هذه الحالة فى إنجاز أكبر عدد ممكن من المهام.

على الصعيد العاطفى: لست فى أفضل حالاتك العاطفية، ولكن تتمكن من بدء الحوار مع الشريك بشىء من التفاهم الذى يمنحكما الراحة النسبية والقدرة على التعامل الجيد.

على الصعيد الصحى: قد ترى تحسنا فى حالتك الصحية اليوم برج الميزان، وتشعر بالنشاط والحيوية اللذين يمنحان القدرة على مواصلة العمل بحالة من الارتياح الشديد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن طبيعة عملك المهنى تسلط الضوء على شخصيتك ويعرضك للحسد من قبل الآخرين، وقد يرغب الكثير من الزملاء الحاقدين إيقاعك فى بعض المشكلات للتأثير على عملك والتقليل من إنجازاتك، انتبه لهؤلاء الفاسدين واحرص على تجنبهم والتركيز فى تعاملاتك معهم.
> من الناحية العاطفية لابد من الوقوف بجانب الشريك إذا طلب منك المساعدة فى حل بعض المشكلات، فهو لن يطلب العون من أحد غيرك فحاول بقدر الإمكان أن تكون محل ثقة وعند حسن ظنه بك.

 

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مصر 365

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