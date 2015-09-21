حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 23- 9- 2015

حظك اليوم لبرج الثور

>على الصعيد المهنى: تضطر اليوم مولود برج الثور لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقك إثر خلاف حدث بينك وبين رئيسك فى العمل وأدى إلى تركك لمكان العمل نهائيا والمطالبة بمستحقاتك.

على الصعيد العاطفى: أحوالك العاطفية تتأثر بحالتك المزاجية، فاحرص على الابتعاد عن الضغوط التى تسبب لك تعكير صفو حالتك المزاجية حتى لا تؤثر سلبيا على العلاقة العاطفية بينك وبين الشريك.

على الصعيد الصحى: قد تشعر بالقلق الشديد اليوم نتيجة مرض أحد الوالدين، احرص على الاهتمام بهم ومراعاة حالتهم الصحية إلى أن يتحسنوا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>ينصحك عماء الفلك مولود برج الثور بأن تكون أكثر تعقلا مع الزملاء فى العمل، وعليك أن تتأنى فى التفكير لحل بعض المشكلات حتى تتمكن من تجاوز العقبات التى تواجهك فى مجال العمل.>وعلى الصعيد العاطفى يتمتع مولود برج الثور بثقة كبيرة مع الشريك تمنحه الاستقرار والهدوء، وتساعده فى السيطرة على الأمور التى تحدث بينهما.