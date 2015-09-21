حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 23- 9- 2015

حظك اليوم لبرج السرطان

>على الصعيد المهنى: تبدأ مولود برج السرطان نهار اليوم بالتعرض لضغوط العمل الشديدة وتواجه تراكم المهام، حاول أن تبذل الجهود الكبيرة للانتهاء من تلك المسئوليات الملقاة على عاتقك.

على الصعيد العاطفى: تتأثر حالتك العاطفية بالسلب بسبب انشغالك بالأجواء المهنية وإنجاز المهام، وهذا الأمر يستنفذ كل الوقت ولا يترك لك الوقت الذى تقضيه مع الشريك، حاول التخلص من تلك المشكلة.

على الصعيد الصحى: تشعر اليوم ببعض الإرهاق الشديد على الرغم من أن حالتك الصحية جيدة ولديك الإرادة القوية والعزيمة على العمل وإنجاز المزيد من المهام.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أنه ليس فى حاجة إلى التسرع من أجل إنجاز المهام الموكلة إليه، بل أنه بالتأنى والعمل بتركيز ومهارة شديدة.

سوف يتمكن برج السرطان من تحقيق كل الأهداف التى رغب فى تحقيقها وسعى إليها منذ فترة من الزمن، وتنصحه ماجى فرح بأن يكف عن التسرع فإن له نتائج غير مرضية.

ومن الناحية العاطفية لابد أن يقلل شخص السرطان من حدة قسوته مع الشريك لأنها قد تتسبب فى إنهاء العلاقة بينكما أو شعوره بالنفور من ناحيتك.