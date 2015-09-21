أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 23- 9- 2015

Google+ Print
حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج السرطان


>على الصعيد المهنى: تبدأ مولود نهار اليوم بالتعرض لضغوط العمل الشديدة وتواجه تراكم المهام، حاول أن تبذل الجهود الكبيرة للانتهاء من تلك المسئوليات الملقاة على عاتقك.

على الصعيد العاطفى: تتأثر حالتك العاطفية بالسلب بسبب انشغالك بالأجواء المهنية وإنجاز المهام، وهذا الأمر يستنفذ كل الوقت ولا يترك لك الوقت الذى تقضيه مع الشريك، حاول التخلص من تلك المشكلة.

على الصعيد الصحى: تشعر اليوم ببعض الإرهاق الشديد على الرغم من أن حالتك الصحية جيدة ولديك الإرادة القوية والعزيمة على العمل وإنجاز المزيد من المهام.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أنه ليس فى حاجة إلى التسرع من أجل إنجاز المهام الموكلة إليه، بل أنه بالتأنى والعمل بتركيز ومهارة شديدة.

سوف يتمكن برج السرطان من تحقيق كل الأهداف التى رغب فى تحقيقها وسعى إليها منذ فترة من الزمن، وتنصحه ماجى فرح بأن يكف عن التسرع فإن له نتائج غير مرضية.

ومن الناحية العاطفية لابد أن يقلل شخص السرطان من حدة قسوته مع الشريك لأنها قد تتسبب فى إنهاء العلاقة بينكما أو شعوره بالنفور من ناحيتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى