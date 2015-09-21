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الجالية المصرية بأمريكا تستعد لاستقبال السيسي خلال زيارته الأسبوع الجاري

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جانب من الاستعدادات

جانب من الاستعدادات

تستعد الجالية المصرية في أمريكا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح خلال زيارته المرتقبة هذه الأسبوع للولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماع الامم المتحدة.

وقال الإعلامي ياسر نورالدين مقدم برنامج نيويورك فيجن المذاع على قناة دندنة بالتليفزيون الأمريكي، في تصريحات صحفية ” إن الجالية المصرية في أمريكا تستعد من الآن للزيارة المرتقبة للرئيس المصري للترحيب به والوفد المصاحب له، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد بالنسبة للمصريين عيدًا سنويًا ينتظرونه كل عام في هذا التوقيت.

وأكد نورالدين أن الجالية تقوم بكافة الاستعداد لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في أمريكا التي تستعد هي الأخرى لتدشين تظاهرة ضد السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماع الأمم المتحدة مؤكدا أن الجاليه المصريه علي قلب رجل واحد ويداً واحده في انتظار هذا الحدث.

وأضاف أنه برنامجه يستعد من الآن لهذه الزيارة الهامة وتسجيل هذه الحدث لحظة بلحظة لاثبات مدى حب المصريين وفخرهم برئيسهم.

جانب من الاستعدادات

جانب من الاستعدادات

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