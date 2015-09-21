وزير الداخلية يستعرض مع مساعديه خطط تأمين «عيد الأضحى» والمدارس

عقد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، إجتماعًا ظهر اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر الجاري، مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنيه، لمتابعة السياسات الأمنيه والأداء الشرطي بمختلف المواقع من أجل تقييم الأداء وتفعيل الخطط ومراجعة خطة العمل المستقبلية.

وأكد وزير الداخلية، أن مسيرة تنمية الوطن التي تعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم لا تحتمل تعويقًا أو مساسًا بما تحقق على مسارها من إنجاز وإستقرار، الأمر الذي يستلزم رؤية شاملة للعمل الأمني من خلال إستراتيجية مترابطة المحاور ذات فاعليات متجددٍة، تؤدي إلى تطوير حقيقي في العمل الأمني يلمس المواطن نتائجه على أرض الواقع.

وفي بداية اللقاء أشاد وزير الداخلية، بما حققته الأجهزة الأمنية في الفترة الماضية من نجاحات في شتى المجالات والمواقع وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة، مؤكدًا على أهمية المحافظة على المكاسب والنجاحات التي حققتها أجهزة الأمن في الفترة الماضية ومن أهمها دعم ثقة المواطن بأجهزة الشرطة.

كما أكد على أهمية المراقبة والمتابعة الميدانية والتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع وأن تحظى قطاعات الخدمات الجماهيرية بالعناية والتطوير من خلال الإدارة السليمة ورقابة الآداء، مشددًا على ضرورة تيسير الخدمات الشرطية للمواطن وتقديم كافة التسهيلات له، وقيام القيادات بمتابعة أداء تلك القطاعات بما يخدم صالح المواطن وإحترام وكفاله حقوقة.

كما أكد، أن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط إرتباطًا وثيقًا بعوامل الإستقرار الإقتصادي، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تمُس الإقتصاد الوطني في مجال التهرب الجمركي، وتهريب البضائع المحظور إستيرادها وإحكام الرقابة على الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر، وضبط المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية، وتفعيل أداء الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في مواجهة كافة صور الغش التجاري والتدليس والتأكد من مدى مطابقة السلع المتداولة بالأسواق للمواصفات القياسية وإحكام الرقابة على أماكن تصنيعها وتداولها، كما شدد الوزير، على التصدى بكل حزم لكافة المخالفات فى هذا المجال والعبث بقوت المواطنين أو محاولة إستغلالهم والتصدي المستمر لمحاولات الإستغلال والمغالاة في الأسعار.

كما أكد الوزير، على أهمية مواصلة تطوير الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق السياحية والأثرية مع الإستعانه في ذلك بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في مجال التأمين وذلك لأهمية السياحة كمورد أساسي من موارد الدخل القومي ونظرًا لما يمثله رواج النشاط السياحي من أثر إيجابى ملموس على الإقتصاد القومي وتأكيدًا على مُناخ الأمن والإستقرار الذي تشهده البلاد.

كما تابع، الحاله المرورية التي تشهدها البلاد بإعتبارها إحدى المشكلات التي توليها الوزارة إهتمامًا، حيث أكد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها لتحقيق السيولة المرورية اللازمة على الطرق والمحاور وتكثيف الحملات الرادارية المتحركة لملاحظة الحالة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ الخطط المرورية والتغلب على المشكلات الطارئة

وأكد الوزير على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المواطنين دون إستثناء. كما إستعرض خلال الإجتماع الخطط الأمنية التي وضعتها أجهزة الوزارة لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك وكذا خطط تأمين المنشآت التعليمية مع بداية العام الدراسي، حيث وجه بتكثيف إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية ونشر الخدمات والأكمنة الأمنية ودوريات الحماية المدنية بكافة الميادين والمتنزهات وأماكن إحتفالات المواطنين وتفعيل خدمات الإغاثة على الطرق لتلبية إحتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارىء على مدار اليوم، والتأكد من إلتزام قائد المركبات بالسرعات المقرره لتأمين المواطنين من مرتادي الطرق، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمنع أى تكدسات على الطرق المتوقع حدوث كثافات عليها.

كما إستعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بتأمين وسائل النقل والمواصلات والنقل الجماعي والقطارات، مشيرًا إلى أن أيام الإحتفال تشهد إقبالًا شديدًا على وسائل النقل بما يحتم بذل مزيد من الجهد وتشديد الرقابة على كافة وسائل النقل وتطبيق الخطط الأمنية بمنتهى الحسم وعدم التهاون مع أى محاولة للخروج على القانون والنظام العام بوسائل النقل، كما شدد الوزير على تأمين المجرى المائى لنهر النيل ونشر اللانشات التابعة لشرطة البئية والمسطحات وتعزيز الخدمات الأمنية إستعدادًا لتأمين الإحتفالات وإستمرار الحملات الأمنية على المراكب النيلية غير المرخصة، ووجه بتواجد ضباط وضابطات أقسام محكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى الأماكن العامة للحد من جرائم العنف ضد المرأة وضبط أي مخالفات.

> كما إستعرض، خطط تأمين المنشآت التعليمية إستعداداً لبداية العام الدراسى، وشدد على تعزيز الخدمات الأمنية النظامية والبحثية بمحيط المدارس والجامعات ونشر الدوريات الثابته والمتحركة والخدمات المرورية لمنع الكثافات المرورية المتوقع مع بدء العام الدراسى، وأكد على مواجهة كافة صور الخروج عن القانون بكل حسم وتطبيق الآليات التي تكفل إستمرار المسيرة التعليمية في مناخ آمن .

وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية، أن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار ليظلوا عند ثقة الشعب المصرى العظيم بهم بمزيد من الجهد والإرتقاء بمعدل الأداء وكفاءته وتطويره وتحديثه ولاءًا للواجب والوطن ودعمًا لمقومات الإستقرار.