الزمالك لـ في الجول: زيارة دجال شبراخيت؟ أوهام وكذبة سخيفة

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي معاقبة المسؤول عن نشر صورة حرق علم الأهلي على الصفحة الرسمية للنادي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للدراويش على موقع فيسبوك والحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر صورة مشجعي الإسماعيلي وهم يحرقون علم الأهلي يوم الأحد.

الصور التي نشرتها حسابات النادي الرسمية كانت خلال مباراة الإسماعيلي الودية أمام غزل بورسعيد، والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل.

وقال وحيد المسؤول عن حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مكالمة هاتفية لقناة صدى البلد إن النادي قرر معاقبة من نشر ذلك.

وأضاف "سنقوم بإجراء حاسم اليوم ضد أي شيء ينشر على الحسابات الرسمية ضد الروح الرياضية".

وأوضح أن ما فعلته جماهير الإسماعيلي بحرق علم الأهلي كان رد فعل لما خرج من جماهير الأهلي بتدريب الفريق يوم السبت من سباب تجاه النادي الأصفر ومحافظة الإسماعيلية.

واستشهد المتحدث الرسمي للإسماعيلي بالتعليقات التي تمتلئ بها الصفحة الرسمية للأهلي لينفعل الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج في وجهه قبل أن ينهي المكالمة.

شاهد .. شوبير ينفعل بشدة على المتحدث الرسمي للإسماعيلي بسبب صورة حرق علم الأهلي

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