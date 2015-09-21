أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زوج يطعن زوجته بسكين لخلافات أسرية ببنى سويف

Google+ Print
زوج يطعن زوجته بسكين لخلافات أسرية ببنى سويف زوج يطعن زوجته بسكين لخلافات أسرية ببنى سويف
طعن زوج اليوم الأحد، زوجته عدد طعنات متفرقة بالجسم بالآلة حادة بسبب خلافات زوجية بينهما بعزبة الجندى التابعة لقرية مازوره بمركز سمسطا جنوب بنى سويف، وتم نقلها لمستشفى بنى سويف العام فى حالة خطرة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بوصول "نورا.س.س" 19 سنة مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم بالرقبة والصدر وتم نقلها لمستشفى سمسطا المركزى وتم تحويلها لمستشفى بنى سويف العام.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث شرطة سمسطا، أن مشاجرة وقعت بينها وبين زوجها ويدعى "أبو سمره.ز.م" نتيجة لخلافات اسرية بينهما قام على أثرها بطعنها عدة طعنات متفرقة بالجسم بمنطقة الرقبة والصدر بالآلة حادة "سكينة".

وتم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لسرعة ضبط الجانى والسلاح المستخدم بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365