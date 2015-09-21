زوج يطعن زوجته بسكين لخلافات أسرية ببنى سويف

طعن زوج اليوم الأحد، زوجته عدد طعنات متفرقة بالجسم بالآلة حادة بسبب خلافات زوجية بينهما بعزبة الجندى التابعة لقرية مازوره بمركز سمسطا جنوب بنى سويف، وتم نقلها لمستشفى بنى سويف العام فى حالة خطرة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بوصول "نورا.س.س" 19 سنة مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم بالرقبة والصدر وتم نقلها لمستشفى سمسطا المركزى وتم تحويلها لمستشفى بنى سويف العام.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث شرطة سمسطا، أن مشاجرة وقعت بينها وبين زوجها ويدعى "أبو سمره.ز.م" نتيجة لخلافات اسرية بينهما قام على أثرها بطعنها عدة طعنات متفرقة بالجسم بمنطقة الرقبة والصدر بالآلة حادة "سكينة".

وتم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لسرعة ضبط الجانى والسلاح المستخدم بالواقعة.