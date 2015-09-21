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تموين الإسكندرية يضبط 4300 "قاروصة" سجاير مهربة بغرب الإسكندرية

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شنت مديرية بالإسكندرية حملة موسعة، تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة مبارك عبد الرحمن وتحت إشراف إميل عجبان وكيل المديرية.

وقال مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم ضبط 4300 قاروصة سجاير مهربة مجهولة المصدر على سيارتين نصف نقل بالعامرية وجارى تحرير المحضر اللازم.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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