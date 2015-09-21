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ضبط 186 قضية و736 تنفيذ حكم جنائى فى أغسطس الماضى بالقاهرة

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ضبط 186 قضية و736 تنفيذ حكم جنائى فى أغسطس الماضى بالقاهرة ضبط 186 قضية و736 تنفيذ حكم جنائى فى أغسطس الماضى بالقاهرة
تمكنت وحدة مباحث مرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى من ضبط 186 قضية و736 تنفيذ حكم جنائى خلال شهر أغسطس الماضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المتورطين فى الوقائع المختلفة.

وأسفرت الحملات الأمنية على وحدات التراخيص عن ضبط ١٢ قضية تزوير و3 قضايا تلبس سرقة سيارات و3 آخرين مبلغ بسياراتهم وقضية انتحال صفة شرطة و17 سيارة متلاعب باجزائها وقضيتى مواد مخدرة و٥ قضايا نصب واعمال سمسره واثنين اخرين تربح من اعمال الوظيفه و٤ سيارات مجهولة المصدر و١٨ قضية بلطجة وفرض سيطره و١١٩ قضية منادى سيارات بدون ترخيص.

و فى مجال الكشف الجنائى والأحكام تم ضبط ٤ قضايا جنايات و٦٩٠ جنح جزئى و٤٢ جنح مستأنف تاتى تلك الحملات حرصا من الادارة العامه لمرور القاهرة على ضبط كل من يشكل خطرا على السلم والأمن العام ويؤثر على سير المنظومة المروريه على نحو قانونى بمحافظه القاهرة .

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مصر 365