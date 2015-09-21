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د.شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية يكتب: 4 حالات مختلفة لظهور بقع فى الرأس

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د.شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية يكتب: 4 حالات مختلفة لظهور بقع فى الرأس د.شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية يكتب: 4 حالات مختلفة لظهور بقع فى الرأس
داخل العيادة الخارجية بالمستشفيات تشكو العديد من الحالات بسبب ظهور بقع فى الرأس، فهناك 4 أنواع وأسباب مختلفة لذلك ومنها:

الحالتان الأولى والثانية: سيدة تحمل طفلين أحدهما يشكو من بقعة مستديرة بالرأس بها شعر مقصف يصل طولة 1مم وتغطى بالقشور وهذا نوع يسمى بالقراع الإنجليزى من النوع القشرى.

والطفل الثانى يشكو من بقعة ملساء بالرأس وبها نقاط سوداء نتيجة تقصف الشعر فور خروجه من فروة الرأس وهذا نوع آخر من القراع الإنجليزى ويسمى النوع الأملس ذو النقط السواء وهاتان الحالتان تعالج بكريمات مضادة للفطريات وأقراص مضادة للفطريات ولكن حسب الوزن.

الحالة الثالثة: فتاة تشكى من بقعة خالية من الشعر فى مقدمة الرأس وبها آثار نتف للشعر وتوجد آثار نتف بالحاجب وهذا المرض يسمى هوس نتف الشعر trichotillomania حيث يلف المريض شعره على أصابعه ويقوم بجذبه، وغالبا هذا الشخص يعانى من اضطراب نفسى أو يكون منهمكا فى أمر ما وفى هذه الحالة قد يتدخل الطبيب النفسى بجانب علاج طبيب الجلدية.

الحالة الرابعة: فتاة فى العقد الثالث من العمر تعانى من بقع فى الرأس خالية من الشعر وبها ندبة cicatracial alopecia ويوجد طفح جلدى على الوجه والأنف على شكل فراشة butter flay form وهذه الحالة تسمى داء الذئبة الحمراء القرصى، وهذا النوع من أمراض المناعة الذاتية وننصح هذه الحالة بعدم التعرض للشمس بكثرة وتعالج بكريمات الكورتيزون والكلوروكوين.

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مصر 365