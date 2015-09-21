اللوز النيئ أفضل علاج لخفض ضغط الدم المرتفع

ارتفاع ضغط الدم لم يقتصر فقط على المسنين، حيث إن أكثر من ثلث الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 34 الآن يعانون من شكل من أشكال ارتفاع ضغط الدم.

وكشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من كاليفورنيا أن ارتفاع الضغط بصورة صغيرة، يمكن أن يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة وتلف فى الدماغ.

وأوضح الباحثون أن الحل التقليدى لهذا الوباء هو ببساطة اتخاذ مزيد من أدوية ضغط الدم مثل حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، التى ترفع من خطر الإصابة بالسرطان ومشاكل صحية خطيرة أخرى.

لكن الطريق البديل، الذى ينبغى فى الحقيقة أن يسمى الطريق السليم، هو تناول المزيد من الأطعمة والأعشاب التى تخفض ضغط الدم بشكل طبيعى دون أن تسبب أى آثار جانبية ضارة.

وأكد الباحثون أن تناول حفنة من اللوز الخام حقا كل يوم يمكن أن تحدث فرقا كبيرا فى الحفاظ على مستويات ضغط الدم معتدلة، لافتين إلى أن السبب الرئيسى فى اللوز الذى يجعله يوقف ارتفاع ضغط الدم، هو غناه بالدهون غير المشبعة الأحادية، التى ثبت علميا أنها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، وتقلل الالتهاب الشريانى، وبالتالى تعمل فى نهاية المطاف على خفض مستويات ضغط الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى "Helath".

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