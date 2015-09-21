تناول الموز يوميًا يقلل خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية بنسبة 25%

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، بعدما أفادت بأن تناول الموز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية لدى النساء بعد انقطاع الطمث بنسبة 25%، حيث إنه من أكثر الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

وحلل الباحثون 90137 من النساء بعد سن اليأس، الذين تتراوح أعمارهن بين 50 و 79، لمدة متوسطها 11 عاما، ونظروا فى مقدار البوتاسيوم الذى يستهلكنه، وإن كان لديهن جلطات أو توفين أثناء الدراسة.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن النساء اللواتى تناولن معظم الأطعمة التى تحتوى على البوتاسيوم، كن أقل عرضة للمعاناة بالسكتة الدماغية بنسبة 16% بشكل عام بالمقارنة بالنساء اللاتى يتناولن كمية أقل.

ووجد الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخرًا فى موقع "Health day News"، أن من بين النساء اللواتى لم يكن لديهن ارتفاع ضغط الدم، أولئك الذين تناولن أكبر قدر من البوتاسيوم انخفض لديهن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 27%، كما انخفض لديهن خطر الإصابة بالأزمة القلبية.

وأضاف الباحثون أن النساء اللواتى تناولن كمية مرتفعة من البوتاسيوم كن 10 فى المائة أقل عرضة للوفاة فى وقت مبكر من اللاتى تناولن كميات أقل، لافتين إلى أن الأطعمة التى تحتوى على البوتاسيوم تشمل البطاطا البيضاء والحلوة والموز والفاصوليا البيضاء.

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