أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المتحدث الرسمي للإسماعيلي: سنعاقب من نشر صورة حرق علم الأهلي

Google+ Print
المتحدث الرسمي للإسماعيلي: سنعاقب من نشر صورة حرق علم الأهلي المتحدث الرسمي للإسماعيلي: سنعاقب من نشر صورة حرق علم الأهلي

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي معاقبة المسؤول عن نشر صورة حرق علم الأهلي على الصفحة الرسمية للنادي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للدراويش على موقع فيسبوك والحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر صورة مشجعي الإسماعيلي وهم يحرقون علم الأهلي يوم الأحد.

الصور التي نشرتها حسابات النادي الرسمية كانت خلال مباراة الإسماعيلي الودية أمام غزل بورسعيد، والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل.

وقال وحيد المسؤول عن حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مكالمة هاتفية لقناة صدى البلد إن النادي قرر معاقبة من نشر ذلك.

واستشهد المتحدث الرسمي للإسماعيلي بالتعليقات التي تمتلئ بها الصفحة الرسمية للأهلي لينفعل الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج في وجهه قبل أن ينهي المكالمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع