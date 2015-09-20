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بالصور.. استمرار توافد ضيوف الرحمن على مكة لأداء فريضة الحج

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توافد ملايين المسلمين، إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة، استعدادًا لأداء فريضة الحج لهذا الموسم.

وتواصل استعداداتها اللوجستية والأمنية لضمان أداء مناسك الحج بيُسر وسهولة واستقبال الحجاج الوافدين إلى البقاع المقدسة سواء عبر المطارات أو الحدود البرية والتأكد من هوية الحجاج حفاظا على أمن وسلامة الحجيج والأماكن المقدسة.

وقالت إدارة الجوازت السعودية اليوم الأحد، إنه تم توفير جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج فى وقت قياسى، مشيرة إلى أن أعداد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المؤانى الجوية بلغ مليونا و325 ألفا و189 حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 36 ألفا و94 حاجا، وبلغ عدد القادمين عبر ميناء جدة الإسلامى 12 ألفا و923 حاجًا.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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