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متظاهرون لبنانيون يشتبكون مع الأمن للوصول إلى مقر البرلمان ببيروت

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متظاهرون لبنانيون يشتبكون مع الأمن للوصول إلى مقر البرلمان ببيروت متظاهرون لبنانيون يشتبكون مع الأمن للوصول إلى مقر البرلمان ببيروت
وقع تدافع شديد بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين يحاولون اختراق الحواجز الأمنية للوصول إلى مقر البرلمان اللبنانى الواقع بساحة النجمة وسط بيروت .

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن المتظاهرين تمكنوا من اختراق الحاجز البشرى الأول الذى شكلته قوات الأمن بعد تراجعها عدة أمتار إلى الخلف واستقدام تعزيزات أمنية لإحكام الطوق الأمنى المفروض على المكان.
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