الأهلي: نحذر من حضور 4 آلاف مشجع للزمالك مثلما حدث في الدوري

فسر محمود علام المدير التنفيذي للنادي الأهلي عبارة "العواقب الوخيمة" التي تتضمنها الخطاب الموجه لاتحاد الكرة.

وأرسل الأهلي خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأمني تجنبا لما وصفه بالعواقب الوخيمة.

وأوضح علام: "خطاب الأهلي تتضمن رجاء ومناشدة والتزام كل الأطراف بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2"يوم الأحد: "أين الخروج عن المألوف، ولغة الأوامر التي يرفضها اتحاد الكرة في خطاب للرد على خطاب الأهلي".

وكان اتحاد الكرة قد رفض ما وصفه بـ "لغة الأوامر" في خطاب الأهلي.

وقال: "ما نقصده في الخروج عن المألوف، هو الالتزام بعدد الحاضرين للقاء، وعدم تكرار ما حدث في مباراة الدور الأول بحضور 4 آلاف متفرج للزمالك".

وتابع: "يجب أن يقفز اتحاد الكرة للمشهد، لأنه المنظم الحقيقي للقاء، ونسعى لتفادي أي مشاكل أو احتقان قد يحدث مع وجود عدة مواجهات محتملة مع الزمالك في الفترة المقبلة".

وأتم علام: "اتحاد الكرة لم يسلم النادي الأهلي الدعوات المخصصة له، رغم تبقي أقل من 24 ساعة على المباراة، وأقترح دخول ممثلي الأهلي ببطاقات الرقم القومي".

وكان الاجتماع الأمني أسفر عن السماح بحضور 25 فردًا للأهلي ومثلهم للزمالك، ونفس العدد لاتحاد الكرة والشركة الراعية بإجمالي 100 فردًا.