ميدو: هتاف أولتراس أهلاوي ضد الإسماعيلي؟ كارثة بورسعيد بدأت بنفس السيناريو

حذر أحمد حسام ميدو من العواقب الوخيمة لهتاف أولتراس أهلاوي ضد النادي الإسماعيلي.

وقال ميدو: "أعتقد أن موقف مماثل أسفر عن وفاة أكثر من 70 شخصًا، بسبب لافتة حملت إساءة لمدينة بورسعيد".

وكان جمهور الأهلي قد هتف ضد الإسماعيلية في مران الفريق استعدادا للقاء الزمالك بنهائي كأس مصر.

وأضاف عبر قناة "النهار رياضة": أرجو أن تتحلى الجماهير بالمسؤولية، ومراعاة كل كلمة تخرج منهم، فنحن نحارب من أجل عودتهم مجددًا للمدرجات".

واستدرك مدرب الدراويش: "ولكن كلما نتقدم خطوة، نجد ما يدفعنا 10 خطوات للوراء".

وطرح ميدو حلاً للأزمة: "لا بد من وجود قانون يحمي جميع أفراد المنظومة، وأن يتخلى بعض المسئولين عن سياسة الأيادي المرتعشة واتخاذ قرارات صارمة لصالح البلاد".

وأتم: "الكل تأذى نفسيًا من حادثة إستاد بورسعيد، وأعتقد أنها لو تكررت، سنعود 10 سنوات للوراء".