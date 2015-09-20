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تشكيل #في_القمة - بيومي يضع الفريق الأمثل للأهلي وللزمالك في الكأس

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تشكيل #في_القمة - بيومي يضع الفريق الأمثل للأهلي وللزمالك في الكأس تشكيل #في_القمة - بيومي يضع الفريق الأمثل للأهلي وللزمالك في الكأس

وضع المحلل الكروي الشهير خالد بيومي التشكيل الأفضل من وجهة نظره لفريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مساء الإثنين على ملعب بتروجيت والذي ينطلق في السابعة مساء.

وتحدث بيومي لـFilGoal.com عن تشكيل الزمالك الأمثل: "محمود جنش، حازم إمام، علي جبر، محمد كوفي، حمادة طلبة عمر جابر، أحمد توفيق طارق حامد، معروف يوسف، محمود عبد المنعم كهربا، باسم مرسي".

وعن تشكيل الأهلي اختار "شريف إكرامي، أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، سعد سمير، رامي ربيعة، حسام عاشور، وليد سليمان، عبد الله السعيد، رمضان صبحي".

وأوضح بيومي أن أسباب اختياره لأحمد فتحي كـظهير أيمن لأن هذه المباراة مختلفة عن االسابقة، مفصحا "الزمالك لديه لاعبين على مستوى عال في الناحية اليسرى، محمود عبد المنعم كهربا ومعروف يوسف".

وتابع "لذلك يحتاج الأهلي للاعب مدافع صاحب خبرة يقاتل في المباراة".

وأفصح "فتحي وعاشور لديهما الخصائص نفسها. لهذا لا أريد أن أراه كلاعب وسط. فمركز الارتكاز يحتاج لتحريك الثلاثي الأمامي وهذه الصفة كانت موجودة في حسام غالي وبدونها فالأهلي يخسر كثيرا من صناعة اللعب من أسفل وهي صفة متوفرة في ربيعة إلي حدا ما".

وكشف بيومي عن سر اختياره لربيعة في خط الوسط، مفصحا "لأنه قادر على القيام بدور حسام غالي،ولأن ربيعه الوحيد الذي يستطيع ان يلعب ليبرو في وسط الملعب وليبرو امامي خط الدفاع".

وأفاد "هذا يضمن مميزات كثيرة أولها عمق دفاعي، وثانيا تأمين الطرفين الخلفيين ورقابه بعض لاعبي للزمالك أصحاب المهارة، وأخيرا أن ربيعة وعاشور لتأمين الثلاثي الأمامي".

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