صورة #في_القمة - 13 نجما ينتظرون المشاركة الأولى في مباراة الأهلي والزمالك

13 نجما في قائمة الأهلي والزمالك ينتظرون المشاركة الأولى في القمة المصرية وذلك في نهائي كأس مصر يوم الأثنين.

ويقدم FilGoal.com على ملعب واحد مراكز اللاعبين المحتمل اشتراكهم لأول مرة مع فريقهم في مباراة القمة.

الأهلي

يدخل الأهلي بأربع لاعبين مباراة القمة ضد غريمه التقليدي الزمالك لأول مرة وهم صالح جمعة وحمدي زكي وأحمد الشيخ وجون أنطوي.

صالح جمعة الذي لعب لدقائق ضد النجم الساحلي ومعه الثنائي الذي لم يظهر رسميا بعد أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي في قائمة الأهلي.

ويدعم هجوم الأهلي جون أنطوي الذي سجل معه أربعة أهداف في شباك الجونة بكأس مصر.

الزمالك

أكثر من خمسة لاعبين من الزمالك مرشحا لخوض المواجهة الأولى ضد الأهلي.

صفقات جديدة مثل محمود كهربا وحمودي وإبراهيم عبد الخالق وأحمد حسن مكي والرباعي نجح في التسجيل حتى الآن.

أيضا الحارس محمود جنش سيشارك في أول مباراة قمة له مع الزمالك في غياب أحمد الشناوي.

لكن من الزمالك يأتي مكي وسالم في الهجوم وكلاهما سجل مع الحدود والمقاولون في شباك الأهلي بالدوري المصري الموسم المنقضي.